В Госдуме призвали развивать эксперимент по налогу для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан — «налога на профессиональный доход». Сегодня документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Кривоносов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил перспективы эксперимента с налогом, призвав расширить его на другие регионы.

С 1 января 2020 года закон будет действовать в 23 регионах России.

В настоящее время эксперимент продолжается в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В прошлом году в ФЗ № 422 обозначили, что данный эксперимент будет длиться 10 лет – до 31 декабря 2028 года включительно.

«Отзывы по эксперименту положительные, и я считаю, что его нужно расширять территориально и дальше», — поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Кривоносов.

Как следует из нового закона, самозанятые граждане теперь смогут платить налоги по упрощенной процедуре в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском крае, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также республике Башкортостан.

«Мы говорим, прежде всего, о том, чтобы это было удобно для людей, это позволяет многим выйти из тени. Не все самозанятые граждане платят налоги, к сожалению, и когда есть упрощенная система, она позволяет более эффективно взаимодействовать самозанятым и государству. Появился ряд логистических процессов, которые значительно упрощают все процедуры», – дополнил Кривоносов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в случае успешных показателей результатов эксперимента необходимо оценить возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на все субъекты Российской Федерации.

Новый налоговый режим призван помочь гражданам легализовать свои доходы. Размеры ставок налога — 4% с годового дохода не более 2,4 млн рублей при работе с физическими лицами и 6% – с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Самозанятые граждане также могут воспользоваться удобным мобильным приложением «Мой налог». Теперь не нужно лично являться в инспекцию — достаточно скачать мобильное приложение, которое обеспечивает все взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. Оно полностью заменяет кассу и отчетность. С помощью бесплатного приложения можно сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты.