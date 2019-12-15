Российские блогеры назвали лучшие гаджеты за 10 лет

Москва, 15 декабря. Российские техноблогеры выбрали лучшие гаджеты уходящего десятилетия.

Одним из самых значимых устройств эксперты назвали смартфон со складывающимся экраном Samsung Galaxy Fold. По мнению блогеров, сам гаджет оказался бесполезным в повседневной жизни, но при этом оказал влияние на развитие технологий в своей отрасли.

«Вполне возможно, что через несколько лет такой формат складывающегося дисплея будет действительно удобным», — рассказал главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев изданию «360».

Наушники AirPods от Apple специалист также считает одной из знаковых технических новинок. Он подчеркнул, что беспроводные наушники были придуманы гораздо раньше, однако только благодаря американской компании они твердо вошли в жизнь людей.

В качестве третьего лучшего гаджета блогер назвал электромобиль Tesla.

«Не важно какая модель. Несмотря на то, что это автомобиль, это прежде всего гаджет», — отметил Николаев.

По его словам, изобретение Илона Маска предвосхитило будущее автомобильного производства. Уже сейчас другие компании подключились к выпуску «гаджетов на колесах», напомнил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о списке лучших гаджетов десятилетия по версии журнала Time. Рейтинг возглавили планшет Apple iPad, электромобиль Tesla и мини-компьютер Raspberry Pi.