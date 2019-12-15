Главные новости 15 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 15 декабря.

Глава японских коммунистов настаивает на возвращении Курил. Депутат Госдумы Юрий Афонин комментирует претензии японцев. В России предложили поставить точку в вопросе о претензиях японцев по Курилам.

Датская и французская актриса Анна Карина ушла из жизни на 80-м году жизни в Париже. Скончалась звезда кинематографа «новой волны» Анна Карина.

Военный эксперт Александр Перенджиев сообщил, что создаваемые для Шойгу комплексы ПВО смогут справляться с гиперзвуком США. Эксперт рассказал, чем Россия будет сбивать гиперзвуковые тактические ракеты США.

Песков рассказал подробности встречи Путина и Зеленского, состоявшейся во время саммита «нормандской четверки». Макрон прервал разговор Путина и Зеленского на встрече в Париже, рассказал Песков.

Донбасс — это «ленивый регион», население которого не собирается меняться ради того, чтобы вернуться под контроль Киева. Львовский журналист призвал украинцев выдвинуть условие жителям Донбасса.

В Совфеде раскритиковали идею Киева о миротворцах ООН в Донбассе. Турция направила запрос США на покупку Patriot. Экс-прокурор из Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу об убийстве. «Нафтогаз» назвал рост цен на газ платой за коррупцию. В США сообщили о ракете, способной преодолеть российскую ПВО. События дня. ФАН-ТВ.

Бывший тренер ЦСКА и «Витесса» рассказал, какой клуб для него является табу. Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.

Донбасс нельзя интегрировать в состав Украины из-за националистических настроений в этой стране, заявил Николай Платошкин. Эксперт на примере Одессы объяснил, почему Донбасс нельзя интегрировать в состав Украины.

Главный врач медицинской клиники Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца. Немецкий кардиолог рассказал, как защитить сердце.

Цыплаков играл в минских клубах «Динамо» и «Юность», а также в казанском «Ак Барсе» и московском ЦСКА. Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков.