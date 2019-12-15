Сирия, 15 декабря. Еще четыре тела жертв бомбардировок ВВС международной коалиции США были обнаружены в Ракке. Возросло число случаев дезертирства среди курдских радикалов. Возобновились столкновения между САА и боевиками на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: извлекли из-под обломков здания в Ракке четыре тела жертв ВВС западного альянса; вступили в противостояние с исламистами на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве пожилого мужчины в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: арестовали десять своих бойцов, попытавшихся покинуть ряды группировки.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что над контролируемыми «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районами Дейр-эз-Зора возобновились разведывательные вылеты возглавляемой США западной коалиции. Предполагается, что самолет международного альянса осуществил маневры с целью выявления и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства», которые совершили вылазку на позиции курдских боевиков у поля Аль-Омар в первой половине дня. Тем временем в городе Хаваидж неподалеку оттуда было найдено тело пожилого мужчины, убитого неизвестными. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), сириец по имени Ясин аз-Закария аль-Наджрас скончался в результате огнестрельного ранения. Местные активисты полагают, что к этому также имеют отношение боевики террористической группировки.

Провинция Ракка

Появилась информация об обнаружении новых жертв ВВС международной коалиции в административном центре региона. Как передает агентство новостей Al Nour, четыре тела мирных жителей были извлечены из-под обломков разрушенного здания в районе Аль-Херафейн. Личность погибших пока не была установлена. Напомним, в результате беспорядочных авианалетов западного альянса во время битвы за Ракку погибли сотни гражданских лиц. Кроме того, практически полностью была уничтожена инфраструктура города. Несмотря на то, что представитель Белого дома Бретт Макгерк утверждал, что США окажут помощь в восстановлении Ракки еще в 2017 году, населенный пункт перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в плачевном состоянии. Напомним, проамериканские курдские группировки покинули город в середине октября.

Между тем в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) возобновились аресты гражданских лиц. Тот же интернет-портал сообщает о том, что по обвинению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства» в окрестностях Ракки были задержаны две женщины. Никаких подробностей произошедшего пока не поступало. Напомним, ранее в этом месяце курдские боевики самостоятельно освободили около 350 семей из лагеря «Аль-Хол». Среди них пункт временного размещения покинуло большое количество членов семей джихадистов ИГ1.

Провинция Хама

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на северо-западе Алеппо недалеко от окраин Идлиба вновь вспыхнули боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Боевики группировки «Ва Харид аль-Муминин» утверждают, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) попытались продвинуться в районе населенного пункта Аль-Машариа в долине Аль-Габ, однако пока преуспеть им не удалось. Ситуацию осложняют плохие погодные условия, которые препятствуют работе российской авиации. Как известно, позиции САА, а также жилые кварталы подконтрольных силам САР населенных пунктов на данном направлении практически ежедневно подвергаются обстрелам исламистов, что вынуждает сирийские войска прибегать к ответным боевым действиям.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в Хасаке участились случаи дезертирства среди курдских боевиков. В попытке предупредить бегство своих бойцов радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали десять членов формирования, которые намеревались покинуть лагерь. Инцидент произошел в районе города Камышлы. Напомним, многие новобранцы стремятся бежать при первой появившейся возможности, поскольку большинство из них оказались в рядах SDF в рамках насильственной вербовки. Как известно, принудительная мобилизация неоднократно приводила к массовым протестным акциям, которые как правило разгонялись вооруженным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.