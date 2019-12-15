Сотрудничество РФ и Турции в Сирии позволит нейтрализовать курдских радикалов

Москва, 15 декабря. Вооруженные формирования курдов продолжают устраивать провокации против Турции и союзных ей сил, тем самым затягивая урегулирование в Сирии, считает политолог Владимир Шаповалов.

Накануне возобновились столкновения между курдскими радикалами и союзными Турции силами в районе Тель-Рифата в провинции Алеппо. Также перестрелка велась в районе населенных пунктов Харбул и Умм Хош. В ходе операции близ города Мараназ была ликвидирована штаб-квартира «Отрядов народной самообороны» (YPG) и уничтожены несколько террористов.

Политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что конфликт на севере Сирии может затянуться во многом из-за поддержки курдов со стороны американских властей.

«Этот конфликт в тлеющей фазе будет, видимо, еще достаточно долго», ― заявил Шаповалов в комментарии «Инфореактору».

Активные действия курдских радикалов подпитываются позицией Вашингтона, который до начала операции турецких военных «Источник мира» поддерживал вооруженные формирования. Курды рассматривали США как союзника и гаранта сохранности их статуса и территории, однако Вашингтон в очередной раз предал курдов. Тем не менее США до сих пор сохраняют влияние на курдских террористов.

«Американцы, пользуясь своей излюбленной тактикой провоцирования тех или иных конфликтов, в том числе на межэтнической и межнациональной почве, и, извлекая из этого определенные дивиденды, стремятся направить энергию курдских сил на противостояние Турции, суля им всяческую помощь», ― добавил политолог.

Шаповалов не исключил возобновления антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, однако отметил, что политический сценарий урегулирования предпочтителен для всех сторон конфликта.

«Мы должны учитывать весь бэкграунд отношений между Турцией и курдской общиной и то, что это достаточно длительный конфликт. Конечно, Турции, чтобы сделать определенные усилия по прекращению этого конфликта, необходимо достаточно активное общение с адекватной частью курдской общиной — раз, развитие диалога с Россией – два, диалог с Сирией — три, поскольку именно от этих акторов и этих сил во многом зависит ситуация и климат вокруг этой проблемы», ― отметил эксперт.

По словам Шаповалова, разрешить спорные ситуации в Сирии и обеспечить восстановление страны возможно только при постоянном сотрудничестве с Россией и Турцией. Текущее взаимодействие Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на севере САР показывает эффективность такого сценария.

Ранее Федеральное агентство новостей представило третью часть из серии материалов, в которой сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов. Кроме того, в третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Вторая часть расследования обличила связи американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.