Жителя Украины приговорили к году условно за флаг с символикой СССР

Одесса, 15 декабря. Суд Одесской области приговорил к условному сроку мужчину, отмечавшего День Победы 9 мая с флагом СССР и Георгиевской лентой.

Приговор был вынесен Измаильским районным судом. Мужчина был признан виновным в использовании коммунистической символики, передает РЕН ТВ.

Осужденный совершал велопрогулку в День Победы 9 мая с флагом СССР и Георгиевской лентой. Подобная «выходка» показалась украинским полицейским возмутительной и послужила поводом для его задержания.

Демонстрация пятиконечной красной звезды с изображением серпа и молота и надпись «Отечественная война», стали достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела и привлечению горожанина к административной и уголовной ответственности.

Суд вынес приговор украинцу, поскольку законодательство Украины приравнивает символы СССР — победителя нацизма к символам нацистского тоталитарного режима.

Суд избрал наказанием условный год без конфискации имущества, но мужчина должен выплатить издержки, связанные с проведением экспертиз.

Отметим, что с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти ранее публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о «декоммунизации».

Ранее сообщалось, суд в Киеве заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко, обвиненную в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитету Украины, передает Ридус.