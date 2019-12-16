Сирия новости 16 декабря 07.00: курдских боевиков атакуют на севере Сирии и в Заевфратье, подкрепления САА в Айн-Иссе

Сирия, 16 декабря. Курдские боевики были атакованы в нескольких регионах Сирии, правительственные войска направили подкрепления на север Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по позициям боевиков на юге Идлиба, направила подкрепления в Айн-Иссу.

Военная полиция РФ: продолжает патрулирование для обеспечения безопасности в провинциях Алеппо и Хасака.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве машины ополчения «Лива Фатимийюн» в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли правительственным силам на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подверглись нападению неизвестных на территории провинции Дейр эз-Зор, понесли потери при взрыве мины в Ракке и нападении неизвестных в Хасаке.

Провинция Алеппо

Российская военная полиция продолжает патрулирование для обеспечения безопасности на севере Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Он отметил, что патрулирование проводится в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании в связи с ходом операции «Источник мира» и созданием зоны безопасности на севере Сирии.

ЦПВС сообщает, что патрулирование осуществляется по маршрутам Аджами — Бозгекли и Аджами — Каракозак в провинции Алеппо, и Камышлы — Телль-Абу-Расайн и Камышлы — Мабрук в провинции Хасака.

Провинция Хомс

Один боец проправительственного шиитского ополчения «Лива Фатимийюн» получил ранения в результате подрыва автомобиля на самодельном взрывном устройстве в провинции Хомс. Взрыв произошел на дороге Эс-Сухне — Пальмира. Следует отметить, что в этом районе действуют уцелевшие «спящие ячейки» группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) — именно против них борются отряды афганских шиитских ополченцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Нападение произошло на территории города Аль-Хусан в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, на территории сирийского Заевфратья, оккупированной американскими войсками и подконтрольными им вооруженными формированиями SDF, растет напряженность. Оккупанты встречают сопротивление местных арабских племен, которые возмущены продолжающимся гуманитарным кризисом в регионе. Курдские боевики и США отказались направить часть доходов от продажи нелегально добытой сирийской нефти на обеспечение нужд жителей региона. В ответ шейхи арабских племен пригрозили массовыми протестами в регионе, происходят отдельные нападения племенного ополчения на силы SDF.

Провинция Идлиб

Правительственные войска наносят удары по укрепленным точкам террористов на юге сирийской провинции Идлиб. Как сообщает телеканал Halab Today, артиллерия САА нанесла удары по боевикам, дислоцированным в районах населенных пунктов Умм-Джеляль, Телль аш-Шейх, Аль-Рифат и Аль-Хабла на юге идлибской зоны деэскалации.

Провинция Ракка

Источник в Twitte (@zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщил, что подкрепления правительственных войск направлены в город Айн-Исса на севере провинции Ракка. Подробности о причинах отправки подкреплений САА не сообщается.

Кроме того, агентство Al Nour сообщило о гибели курдского боевика в районе города Айн-Исса на севере Ракки.

Провинция Хасака

Двое боевиков SDF получили ранения при нападении неизвестных в провинции Хасака. Как сообщает новостное агентство Al Nour, неизвестный бросил гранату в их автомобиль неподалеку от города Аш-Шаддади, который находится в американской зоне оккупации.

1 Организация запрещена на территории РФ.