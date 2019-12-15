Париж попросил Москву вернуть на родину останки наполеоновского генерала

Москва, 15 декабря. Французское правительство попросило Россию передать на родину останки генерала Гюдена, который был одним из соратников Наполеона.

Напомним, останки были обнаружены во время археологических раскопок в Смоленске летом 2019 года. Находка на Королевском бастионе в Лопатинском саду города сразу привлекла внимание общественности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал, что Россия передаст останки генерала, если поступит запрос от французской стороны.

«Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена», — передает РИА Новости со ссылкой на французское издание Point.

Кроме того, сообщается, что уже запланирована церемония передачи останков с участием президента России Владимира Путина.

По данным СМИ, торжественное мероприятие пройдет в Доме инвалидов, в Париже. По окончании церемонии почтения памяти Гюдена, останки наполеоновского генерала будут захоронены.

Решение вопроса о возвращении останков на родину ускорилось во время саммита «нормандской четверки», прошедшего 9 декабря в столице Франции. Президент страны Эммануэль Макрон обсудил этот процесс с Путиным.

Археологические исследования в Смоленске проводились в рамках проекта под эгидой франко-российского форума «Трианонский диалог», который был создан президентами России и Франции.

Генерал Гюден возглавлял 3-ю дивизию 1-го корпуса наполеоновской армии во время войны 1812 года. 19 августа 1812 года соратник французского императора был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы, артиллерийским снарядом ему оторвало обе ноги. После этого тело генерала перевезли в Смоленск, где скончался.