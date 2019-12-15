Российский патруль в Сирии предотвратил столкновения САА, турецких ВС и курдских боевиков

Москва, 15 декабря. Российская военная полиция и Вооруженные силы Турции проводят совместное патрулирование территории на севере Сирии. Российские специалисты предотвратили столкновения между участниками конфликта, считает востоковед Борис Долгов.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что меморандум имеет важное значение для обеспечения мира в этом сирийском регионе.

«Нужно отметить, что патрулирование российской военной полиции – это успешные действия, поскольку они предотвращают столкновения между турецкой армией, САА и курдскими вооруженными формированиями. Кроме того, Россия совместно с Турцией контролирует эту зону, предотвращая возможные проникновения террористов», ― рассказал востоковед в комментарии «НьюИнформу».

Эксперт добавил, что российская военная полиция успешно блокирует негативные проявления со стороны бойцов Сирийской арабской армии (САА), военнослужащих Турции и курдских радикалов. Долгов подчеркнул, что взаимоотношения между курдскими вооруженными формированиями, САА и Турцией крайне напряженные. Присутствие военной полиции РФ позволяет понизить риски конфликтов и ускорить решение сирийского кризиса.

Вооруженные формирования курдов представляют серьезную опасность для налаживания мирной жизни в Сирии. Курдские группировки устраивают взрывы и терроризируют местное население. Кроме того, активная поддержка США позволила курдским радикалам оккупировать территорию страны и воровать сирийскую нефть.

Федеральное агентство новостей во второй части масштабного проекта рассказало о связях американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

При этом американские военные находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Российские военные действуют в Сирии по приглашению властей республики. Москва активно помогает Дамаску не только в ликвидации остатков террористических ячеек, но и в восстановлении мирной жизни. В третьей части масштабного проекта ФАН речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками ИГИЛ1 в Сирии.

В первой части расследования ФАН сообщил о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.