Мошенник похитил 162 тыс. рублей с банковской карты жительницы Орска

Орск, 15 декабря. Полиция Орска разыскивает неизвестного, который под видом предотвращения незаконной банковской транзакции похитил 162 тыс. рублей у 29-летней местной жительницы.

В своем заявлении потерпевшая указала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что кто-то пытается обналичить деньги с ее банковской карты и для отмены операции нужны трехзначный код и пароль подтверждения, передает ria56.ru

Доверившись звонившему, женщина предоставила все необходимые данные. Вскоре она узнала о списании с карты всех денег. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за кражу.

Если виновных удастся найти, то им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, суд Сингапура предъявил обвинения россиянину Вадиму Корягину, который предположительно помогал руководителям нескольких сингапурских компаний нелегально заполучить крупные средства от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore, передает РИАМО.