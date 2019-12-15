Исключенный из «Слуги народа» депутат обрушился с критикой на Зеленского

Киев, 15 декабря. Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, исключенный из фракции «Слуга народа», уличил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности контролировать фракцию, партию и офис президента.

Фракция «Слуга народа» 15 ноября исключила Анну Скороход и Антона Полякова. Глава партии Александр Корниенко объяснил, что депутаты систематически голосовали вразрез с позицией фракции. В ответ Поляков обвинил Зеленского в недальновидности.

«Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента», ― заявил Поляков в интервью изданию «Главком».

Депутат заявил, что, по его мнению, Зеленский «ничего не видит и не слышит». Он добавил, что причиной тому могут быть два варианта: президент Украины просто не в состоянии изменить ситуацию и повлиять на что-либо, поэтому избегает конкретики, или же Зеленский понимает, что любой его поступок будет в ущерб ему и фракции.

Ранее деятельность Зеленского оценила бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она назвала положительными шаги президента Украины, в том числе на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже. По ее словам, там Зеленский победил собственные страхи.