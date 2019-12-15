Путешественники поделились приметами для удачных поездок

Москва, 15 декабря. Сервис Aviasales опросил туристов о том, какие приметы и правила помогают им путешествовать.

Сотрудники портала провели опрос среди 35 тысяч пользователей и узнали, что более 30% из них благодарят пилотов аплодисментами после совершения посадки самолета.

29% опрошенных перед поездкой присаживаются «на дорожку», чтобы вспомнить, все ли вещи они взяли с собой и выключили ли газ, воду и электрические приборы.

Более 20% респондентов считают плохой приметой возвращаться домой в начале пути. Если же без этого не обойтись, то необходимо посмотреть в зеркало во избежание неприятностей.

Еще 15% путешественников никому не сообщают о предстоящих поездках, чтобы не сглазить.

Ранее РИАМО сообщал, какие туристические направления пользуются наибольшей популярностью у россиян в новогодние праздники. На российском туристическом рынке самыми востребованными остаются курорты Краснодарского края, их доля составляет 95%. По сообщениям экспертов, отели в регионе в этот период заполняются более чем 50%.

Из зарубежных стран в новогодние праздники россияне больше всего предпочитают Таиланд, ОАЭ и Турцию. Кроме того, традиционным спросом пользуются поездки в Европу (Прага, Париж, Таллин, Берлин, Варшава) и США (Нью-Йорк).

Отмечается, что большинство туристов бронируют перелеты и отели за два-три месяца до поездки.