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Врач развеял миф о пользе горячего чая при простуде

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Врач развеял миф о пользе горячего чая при простуде

Москва, 15 декабря. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что, вопреки распространенному мифу, более эффективным при лечении простуды является употребление теплого чая, а не горячего.

«При высокой температуре не нужно пить горячий чай. Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект»— рассказала диетолог

Более того, употребление чая способствует выводу жидкости из организма, а при повышенной температуре она и так выходит в виде пота.

Куда более уместными, по мнению диетолога, являются щелочные напитки, передает РЕН ТВ.

Также диетолог советует поменьше баловать себя чайными напитками людям с легковозбудимой нервной системой, а также опасающихся частых визитов к стоматологу и беременных.

Черный чай противопоказан при атеросклерозе, гипертонии и бессоннице, а также людям с проблемами кишечно-желудочного тракта.

Стоит отметить, что кофе и зеленый чай обладают таким же свойством, как и черный чай.

Однако эксперт отметила, что черный чай очень полезен для диабетиков, так как повышает активность инсулина и способствует профилактике диабета.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал как правильно выбрать качественный чай в магазине, передает РИАМО.

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