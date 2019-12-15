Катар поддержит террористов ПНС для получения доступа к ливийской нефти

Встреча по теме обсуждения безопасности и стабильности в Ливии состоялась между премьер-министрами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и Катара. По мнению эксперта, катарское правительство планирует поддержать террористов с целью получения доступа к ливийской нефти.

Сегодня, 15 декабря, в городе Доха состоялась встреча главы так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа и премьер-министра Катара Абдаллы бен Насера бен Халифа аль Тани. На встрече они обсудили двусторонние отношения между странами и пути развития. В результате обе стороны договорились укреплять сотрудничество. Помимо этого, катарский политик подтвердил готовность объединить усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Отметим, что сейчас силы Ливийской национальной армии (ЛНА) вошли в активную фазу освобождения Триполи от боевиков, подконтрольных так называемому ПНС. Ливийские солдаты продолжают освобождать городские районы и продвигаться вглубь столицы. В связи с этим триполитанские «чиновники» пытаются найти поддержку в других странах, чтобы сохранить террористический режим в Ливии.

Встреча между премьер-министрами прошла с целью последующей поддержки террористов ПНС, пытающихся сдержать натиск ЛНА. Так считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Здесь важно понимать, что ПНС Ливии — это не открытая террористическая организация, а завуалированная. Вроде как формально ее никто не признавал таковой. Поэтому Катар этим пользуется. Однако можно констатировать, что катарские власти не отказались от своей политики помощи и взаимодействия с террористическими группами. Только теперь они это делают с особой осторожностью», - отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт.

Напомним, что ранее Катар уже неоднократно поддерживал терроризм. В частности, катарские власти обвиняли в финансовой поддержке запрещенных в РФ террористических организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1. За это в 2017 году такие арабские страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения со страной. Вместе с тем государству закрыли морское и воздушное пространство, а также высланы дипломаты и подданные.

По мнению Александра Перенджиева, помощь Катара в Ливии может стать шагом к соперничеству с Саудовской Аравией. Специалист отметил, что недавно США предложила саудовским шейхам добывать нефть на захваченных американскими войсками нефтегазовых полях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Это могло стать дополнительным толчком для катарского правительства пойти на сближение с террористами ПНС.

«Надо вспомнить, что в свое время Саудовская Аравия выступала против Катара, но и у них самих рыльце в пуху. Они сами спонсируют террористов в той же Сирии. Как сегодня стало известно, речь идет о том, что они пытаются действовать с США по разграблению сирийских нефтяных ресурсов, - рассказывает специалист. - Я думаю, что это тоже сподвигло Катар на решительные действия, потому что все хотят что-то урвать. Такое ощущение, что Катар соревнуется с саудитами. Мол, вы там хотите что-то урвать, и мы тоже сейчас приберем чужую нефть, например — в Ливии».

Однако, по словам эксперта, кроме как грабительством чужих природных ресурсов это никак нельзя назвать.

«Поэтому получается соревнование грабителей – кто где больше украдет. Они начинают в этой сфере соперничать. Тем более, что Сирия и Ливия чем-то похожи. И там, и там США влезли и организовали междоусобицу, организовав террористические группы. Единственное, что в Ливии лидера убили, а в Сирии он не только остался живой, но и государство сохранилось. В этом, конечно, есть немалая заслуга пришедшей на помощь России. К тому же Катар не упустит возможность продавать вооружение для бандитов», — подытожил член экспертного совета «Офицеры России».

Сейчас в Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», начатая в 2014 году. Силы ЛНА под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара выступают за освобождение Триполи от боевиков, которые находятся там под покровительством ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.