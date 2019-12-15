В Совфеде посоветовали Зеленскому брать пример с Путина, чтобы решить конфликт в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» назвал недостающие президенту Украины Владимиру Зеленскому качества, которые тому необходимо приобрести, чтобы наконец завершить конфликт в Донбассе. Это сила воли, политический авторитет и доминирование на политической арене его собственной страны. С мнением Пескова согласен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в этом смысле Зеленский сильно уступает президенту России Владимиру Путину.

«Украинский президент получил колоссальную поддержку населения, полностью подконтрольную ему Верховную раду, как верховному главнокомандующему ему должны беспрекословно подчиняться все вооруженные силы страны. Если он проявит политическую волю и воспользуется всеми правами, которые предоставлены ему как главе государства, он решит конфликт на Донбассе довольно быстро, произведя, в частности, конституционные изменения в части, касающейся особого статуса этого региона», — заявил парламентарий.

По его словам, только прямой контакт Зеленского с руководителями республик за столом переговоров сможет вывести Украину из состояния гражданской войны, в которой та находится сегодня. Джабаров поставил ему в пример другого главу государства, который в самом начале своего правления также столкнулся с кризисом, но сумел проявить себя как лидер и спасти свою страну от развала.

«Еще будучи премьер-министром в 1999 году, а затем исполняющим обязанности президента России, Владимир Путин ставил конкретные задачи — и он их выполнял. Его авторитет складывался по итогам решенных проблем, и народ, видя это, поверил Владимиру Владимировичу и проголосовал за него на выборах в 2000 году — а затем неоднократно повторял это», — сказал собеседник ФАН.

Сенатор, разумеется, имел ввиду Вторую чеченскую войну, ответственным за победоносное завершение которой первый президент России Борис Ельцин сделал тогда еще директора Федеральной службы безопасности Владимира Путина.