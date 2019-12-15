На Украине ликвидируют десятки вузов и сотни курсов повышения квалификации специалистов

Министерство образования и науки Украины (МОН) выступило с новой инициативой, предусматривающей масштабную оптимизацию высших учебных заведений, а также сокращение квалификационных программ для учителей, работников культуры и даже чиновников среднего ранга.

Как утверждают независимые аналитики, на этот шаг официальный Киев толкнуло не столько полное отсутствие бюджетных средств на поддержку указанной сферы, сколько желание украинской власти систематизировать структуры так называемой «высшей школы». В итоге уже в 2020 году работы могут лишиться тысячи преподавателей, а за воротами своих альма-матер останутся десятки тысяч студентов. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

О необходимости проведения реформы вузов на Украине еще год назад высказывалась тогдашняя глава МОН страны Лилия Гриневич. Тогда на всей территории от Ужгорода до Мариуполя своих лицензий лишились около 20 институтов, по разным причинам не прошедшие квалификационный отбор. По официальным данным, соответствующие заведения были лишены лицензий либо из-за малочисленности студентов в аудиториях, либо по причине несоответствия европейским нормам действовавших методов преподавания. Под «ведомственный каток», помимо университетов и институтов, в те времена попали сотни профтехучилищ и колледжей. На сей раз министерство решило пойти дальше.

«Следует обратить внимание на непропорционально высокое число университетов, академий и разного рода институтов в нашей стране — 282 единицы, — говорится в сопроводительной записке украинского министерства. — Обучение в них ежегодно проходят до полутора миллионов студентов в год, это слишком много по сравнению с цивилизованными странами Евросоюза».

В качестве подтверждения этого мнения МОН Украины, возглавляемое сегодня стипендиаткой Фонда Сороса Анной Новосад, приводит статистику украинского Госстата.

«В Италии университетов насчитывается всего 89, а во Франции — 80, на этом фоне Украина входит в двадцатку государств с наивысшим числом вузов. Учитывая, что подавляющее большинство выпускников на Украине работать по специальности не собираются, дальнейшее содержание большинства университетов и институтов у нас нецелесообразно», — считают высокопоставленные чиновники.

Предполагается, что лицензий, в первую очередь, будут лишены заведения с относительно небольшим количеством факультетов, а также институты, не имеющие партнерских программ с зарубежными образовательными структурами.

Каким образом украинское правительство проведет очередную «образовательную реформу», пока не сообщается. Впрочем, это и не требуется. На данный момент в целом ряде регионов страны преподавателям местных высших учебных заведений уже предложили написать заявления об уходе, пока «по собственному желанию».

«В областном отделе образования мне недвусмысленно намекнули, что наш институт с начала нового учебного года прекратит свое существование, и порекомендовали искать работу в других структурах, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН преподаватель истории из Черниговской области Владимир Ярославец. — Очевидно, что мы попросту лишимся государственной лицензии. Я, например, лишусь работы, а мои студенты лишатся возможности получить знания. Со мной все ясно: я могу пойти работать школьным учителем, но куда денутся мои дети (имеется в виду институтская аудитория, — Прим. ФАН) — поедут в Евросоюз на сезонные работы?».

Ответа на этот вопрос нет. Как нет ответа на вопрос, куда денутся школьные учителя, экономисты, юристы и даже медицинские работники в условиях закрытия курсов повышения квалификации. «Прикладные институты ждет жесткий «отсев» и это приведет к упразднению целого ряда соответствующих курсов», — сказал Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — В итоге десятки тысяч специалистов не получат необходимых категорий, не смогут рассчитывать на повышение заработной платы, а в итоге — будут вынуждены искать лучшей судьбы. В том числе — за рубежом».

Опасность новой тенденции подчеркивают и другие эксперты.

«Полтора года назад на Украине уже была реализована «оптимизация» профтехучилищ, это привело к резкому росту безработицы и преступности, — подчеркивает социальный психолог Елена Мильто. — Сейчас же мы станем свидетелями очередного массового оттока населения. Украинская молодежь и без того не желает ни жить, ни учиться, ни работать на родине. Действующая власть лишь усугубляет это положение».

Как бы там ни было, представители украинских профсоюзных движений педагогов намерены отстаивать свое право на работу на Украине.