Серуканов высмеял Навального за попытку понравится Зюганову перед выборами-2021



Москва, 15 декабря. Одиозный блогер и глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный пытается выслужиться перед лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, считает бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Он обратил внимание на то, что Навальный репостнул эмоциональную запись Зюганова в Twitter о неизбежной расплате тех, кто по мнению лидера КПРФ, проводит информационную кампанию против Сергея Левченко и против Павла Грудинина. В их защиту Коммунистическая партия провела накануне в Москве согласованный митинг. По мнению Серуканова, «зов предстоящих выборов» скоро приведет Навального к «красной присяге» в мавзолее Ленина.

Как отмечает издание «Политика сегодня», ранее Зюганов критиковал Навального и его сторонников. Поэтому такие действия блогера действительно выглядят несколько странно.

Зюганова возмутило то, что депутаты КПРФ в Мосгордуме провели круглый стол с участием Навального и сотрудников ФБК. Лидер КПРФ заявил, что у него есть «большая прививка от всей этой цээрушной мерзости». Так политик намекнул на непосредственное участие Алексея Навального в организации беспорядков в Москве летом этого года.

Ранее Навальный контактировал с депутатами из коммунистических кругов, в частности, с Шуваловой и Енгалычевой. 17 октября он также провел «тайную встречу» с главой столичного отделения КПРФ Валерием Рашкиным. Произошло это сразу после того, как «оппозиционер» прилетел из Соединенных Штатов. Не исключено, что он мог передать Рашкину поручения от их общих американских спонсоров. Но теперь скандальный блогер решил попытаться понравиться главному коммунисту страны.