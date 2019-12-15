Песков рассказал о попытках Украины изменить коммюнике «нормандского саммита»

Москва, 15 декабря. Украинская делегация парижского саммита пыталась внести изменения в совместное коммюнике лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе «Большая игра» на «Первом канале» Песков сообщил, что переговоры были тяжелыми и длились около семи часов.

«Парижу предшествовала достаточно напряженная работа помощников президентов, которые работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в начале переговоров украинская делегация пыталась внести правки в заранее подготовленное коммюнике.

«Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины», — заявил Песков.

Он добавил, что «дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок» — очень сложная работа, которая к тому же велась на трех языках: русском, украинском и английском. Изматывающие переговоры по поводу формулировок — тяжелый труд, подчеркнул Песков.

Коммюнике лидеров стран «нормандской четверки» обозначило приверженность сторон Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Согласно документу, до конца года необходимо провести обмен задержанных лиц по формуле «всех на всех». Кроме этого, предусматривается расширение мандата миссии ОБСЕ, разведение вооруженных сил в трех точках линии соприкосновения и допуск в зону конфликта сотрудников Международного комитета Красного Креста.