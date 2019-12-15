Москва, 15 декабря. Патрулирование Россией и Турцией сирийско-турецкой границы в провинциях Хасака и Алеппо обеспечивает безопасность САР, заявил сенатор Франц Клинцевич.

«Российский патруль не позволяет незаконным вооруженным бандформированиям продвигаться дальше», – подчеркнул он в комментарии «ПолитЭксперту».

Политик убежден, что участие РФ в патрулировании помогает сохранить безопасность в Сирии. Он напомнил, что именно благодаря России был заключен меморандум о взаимопонимании с Турцией. Анкара приостановила свою военную операцию против курдских боевиков. Мирные жители Сирии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и гнета террористов, массово возвращаются на родину.

Важно, что помощь Сирии в возвращении к нормальной жизни Москва оказывает по просьбе официального Дамаска. С 2015 года ВКС РФ активно помогали Сирийской арабской армии бороться с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1. Благодаря этому удалось освободить многие захваченные боевиками города.

При этом в Сирии действует и те, кого в республику никто не звал. Как, например, западная коалиция во главе с США. Штаты заявляют, что якобы борются с терроризмом, но на самом деле они пришли в Сирию, чтобы воровать нефть этой страны.

Новые доказательства преступной связи Вашингтона с ИГ1 ранее опубликовало Федеральное агентство новостей. Эти материалы вошли в серию расследований о САР. В первой части раскрывались связи либеральных СМИ с боевиками ИГ. В частности, речь шла об авторе фейков о ЧВК «Вагнера» Денисе Короткове. Третья часть публикаций касалась сотрудничеству России и Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.