Зеленский рассказал российским журналистам о важности встреч с Путиным

Москва, 15 декабря. Встречи «нормандской четверки» дают возможность достичь мира в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1».

Корреспонденты программы «Москва. Кремль. Путин» поинтересовались, какие впечатления остались у украинского лидера от встречи с президентом России.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», — рассказал Зеленский.

По его мнению, встречи «нормандской четверки» позволяют найти решение конфликта в Донбассе и достичь мира в регионе.

«Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конца войны на Украине», — считает президент Украины.

Он напомнил, что следующий саммит в «нормандском формате» состоится через четыре месяца, поскольку много вопросов невозможно решить за одну встречу ввиду их сложности.

Стороны переговоров имеют разные взгляды на Минские соглашения, но самое главное, что начато общение, подчеркнул Зеленский.

«Нормандский саммит» лидеров России, Украины, Франции и Германии прошел 9 декабря в Париже. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули намерение следовать Минским соглашениям. Также было принято решение провести до конца 2019 года обмен всех задержанных лиц по формуле «всех на всех», разведение вооруженных сил в трех местах соприкосновения, расширить мандат миссии ОБСЕ и допустить в зону конфликта сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщил «Пятый канал».