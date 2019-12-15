Неадекватный мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в «Домодедово»

Москва, 15 декабря. Рейс «Москва – Краснодар» задержан в «Домодедово» по вине неадекватного пассажира.

По предварительной информации, в самолете авиакомпании «S7» неизвестный мужчина угрожал взорвать гранату. На борту лайнера находилось 165 пассажиров и 8 членов экипажа.

Злоумышленник уже задержан и доставлен в линейный отдел полиции, где заявил, что пытался пошутить.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство проверяют на наличие взрывных устройств.