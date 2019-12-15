В России высмеяли заявление США о доставке человека за час в любую точку планеты

Научный обозреватель Александр Галкин уверен, что, заявляя о новых технологиях, отставной генерал Кваст пытается привлечь к себе внимание.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже сообщил, что в распоряжении Соединенных Штатов Америки имеются технологии, позволяющие в течение часа доставить человека в любую точку планеты.

«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал военный.

Сам Кваст не стал сообщать подробности о том, как именно работает установка. Заявление генерал-лейтенанта прозвучало на фоне высказываний других военных США о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.

Комментируя ситуацию, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что для такого скоростного перемещения человека по Земле могут быть использованы три технологии, но все они фантастические и не имеют ничего общего с реальностью.

«Первое — перемещение при помощи ракеты, выводящей космический корабль на околоземную орбиту и доставляющую на большой скорости пассажиров в любую точку планеты. Второе — конкретная фантастика вроде телепортации, ну и третий вариант, самый вероятный, — у военного просто проблемы с психикой. Ну какая тут может быть технология? Новые физические явления, которые до сих пор никому не известны, а вот ему известны? Таких историй наука знает массу, и это явно какие-то выдумки, потому что это пока физически невозможно», — пояснил Галкин.

Эксперт напомнил, что 5 мая 1961 года первый американский астронавт Алан Шепард совершил суборбитальный полет и приводнился в Индийском океане, потратив на сам полет около 40 минут. Но несмотря на то, что с того момента прошло несколько десятилетий и технологии поменялись, совершить настолько быстрый перелет не представляется возможным.

«Да и смысла в таком заявлении нет, ну просто хочется человеку заявить о себе. Наверняка, этого военного еще и пришельцы похищали, ага. Давным-давно мы как-то с Джанибековым (летчик-космонавт, дважды герой СССР Владимир Джанибеков — Прим. ФАН) разговорились, и он мне сказал: как юриспруденции существует понятие презумпции невиновности, так и в науке существует презумпция естественности. То есть до тех пор, пока мы не объясним явление с точки зрения законов физики, существующих на данный момент, говорить о чем-либо фантастическом мы просто не имеем права», — заключил Галкин.

Напомним, Кваст ушел в отставку в сентябре 2019 года. Издание отмечает, что причиной такого решения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий.