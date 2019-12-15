Эксперты назвали лучшее время для покупки нового автомобиля

Москва, 15 декабря. Автоэксперты рассказали, когда лучше всего приобрести транспортное средство.

По мнению специалистов, россиянам не нужно ждать следующего года, чтобы купить автомобиль. Эксперты уверены, что при наличии средств сделать покупку стоит уже сейчас.

В предыдущие годы автолюбители могли сэкономить, если покупали машину в январе. Дилерские компании стремились как можно быстрее избавиться от прошлогодних авто. Машины продавались с большими скидками, поскольку по паспорту транспортного средства становились на год старше.

Однако со следующего года будут действовать новые условия на автомобильном рынке. 1 января 2020 года в среднем на 111% увеличатся ставки утилизационного сбора на автомобили. Специалисты считают, что это скажется на их стоимости.

Также с 31 марта следующего года у автомобилей массой до 3,5 тонны должна быть этикетка энергоэффективности. Она будет сообщать о том, сколько машина расходует топлива и выбрасывает углекислого газа.

Наверняка на стоимость автомобилей повлияет инфляция. Согласно прогнозам экспертов ассоциации «Российские автомобильные дилеры», машины в автосалонах станут дороже в среднем на 5%.

Ранее стали известны стартовые цены на новые модели чешской марки Skoda. Skoda Karoq и Skoda Rapid появятся у дилеров в первом квартале 2020 года и будут стоить 1,515 млн и 829 тысяч рублей соответственно, сообщил РИАМО.