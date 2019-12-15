Поддержка армянской диаспоры Сирии говорит о либеральной политике Асада

Москва, 15 декабря. Первая за семь лет месса прошла в армянском храме Сорока мучеников в сирийском Алеппо. Восстановление армянского храма стало очередной победой в политике президента САР Башара Асада, считает эксперт Сергей Марков.

Храм XV века был разрушен на 70% в 2015 году боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Террористы заложили взрывчатку в подземных тоннелях под храмом.

Святыню восстановили на средства армянской общины Алеппо. В марте текущего года иерарх Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикос Великого дома Киликии Арам I освятил церковь, сообщает РИА Новости.

Руководитель Института политических исследований и политолог Сергей Марков назвал восстановление храма важнейшим событием для армянской общины в Сирии. Он напомнил, что армянская диаспора является одной из постоянных в Сирии на протяжении столетий. Кроме того, для армянской общины храм, как и религия, является объединяющим элементом.

«Их идентичность строится не на принципе этничности, а на религиозном принципе. Храм для армян очень важен, потому что он представляет для них один из элементов идентичности», ― объяснил Марков в комментарии Nation News.

Политолог обратил внимание, что восстановление армянского храма является еще одной победой Башара Асада. Кроме того, это свидетельствует о его либеральной политике, подчеркнул Марков.

«Армянская община вместе с другими общинами активно поддерживают Башара Асада, потому что он является либеральным политиком. И он ориентирован на то, что в Сирии могут жить различные этнические группы, так что это еще и победа Башара Асада», — заявил Марков.

Россия оказывает колоссальную поддержку Сирии, в том числе в контексте восстановления страны после войны. На большей части территории САР население возвращается к мирной жизни, остро стоит вопрос о восстановлении инфраструктуры. Ранее Федеральное агентство новостей представило третью часть из серии материалов, в которой сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов. Кроме того, в третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками ИГИЛ1 в Сирии.

Вторая часть расследования ФАН посвящена связям американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.