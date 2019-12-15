Появилось видео с места, где затонул плавдок со списанной подлодкой в Севастополе

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места, где затонул списанный плавучий док ПД-16 с выведенной из эксплуатации подводной лодкой Б-380 (ранее — «Горьковский комсомолец»). Последняя уже всплыла на поверхность, оставшись при этом лежать на левом боку.

Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя в ночь с 14 на 15 декабря. Экстренные службы города дали информацию, что затопление могло случиться по причине плачевного технического состояния плавучего дока. Отремонтировать и в дальнейшем полноценно эксплуатировать его не представлялось возможным.

Плавучий док ПД-16 был построен еще в 1941 году. 2 июля того же года был он был принят в состав военно-морского флота СССР. Последние годы в нем на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 (ранее — «Горьковский комсомолец»). По сведениям, полученным из ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны, придать свалившейся на левый бок подлодке первоначальное положение чрезвычайно сложно, поскольку в случае неудачной попытки она перевернется к верху килем.

В настоящий момент подлодку буксируют из дока.