Путину импонирует готовность Макрона продолжать диалог «нормандской четверки»

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин отметил готовность и политическую волю президента Франции Эммануэля Макрона продолжать диалог в рамках «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Путин и Макрон провели длительную беседу тет-а-тет. Личные переговоры инициировал глава Франции, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Они [Путин и Макрон] понимают друг друга, они далеко не во всем соглашаются, они соглашаются в одном и проявляют политическую волю — в безальтернативности диалога, в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться», ― добавил Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Песков подчеркнул, что Путину импонируют готовность и политическая воля Макрона.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», на которых впервые встретились президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

По итогам саммита было принято решение до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также согласовать разведение войск еще на трех участках линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ и допустить в Донбасс сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Ранее Песков сообщил, что страны «нормандской четверки» не смогли достичь судьбоносного прорыва по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «нормандский формат» возобновил свою работу после продолжительного перерыва.