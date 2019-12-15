Пушков заявил о нежелании Польши выглядеть одиозными адептами «холодной войны»

Москва, 15 декабря. Польша не меняет политику, а только корректирует риторику на фоне парижского саммита, прошедшего 9 декабря. Об этом заявил член Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами «холодной войны». В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава», — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Ранее руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из Российской Федерации врага могут сильно навредить Варшаве. Так он прокомментировал заявление лидера страны Анджея Дуды касательно того, что Польша считает Россию соседом Североатлантического альянса, «с которым военный блок не во всех делах соглашается», но не врагом.

Кроме того, Щерский напомнил, что на лондонском саммите военного блока глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон призвал поляков пересмотреть отношения с Москвой, но, по мнению главы канцелярии, на позицию Анджея Дуды французский президент никакого влияния не оказал. После того же саммита министр иностранных дел Польши сказал, что Франция — «троянский конь России».

В России неоднократно подчеркивали, что Москва не представляет ни для кого угрозы, но не будет игнорировать потенциально опасные для себя атаки извне.