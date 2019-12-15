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Лжеэкстрасенсы похитили у пенсионерки около 300 тыс. рублей в Кемерово

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Лжеэкстрасенсы похитили у пенсионерки около 300 тыс. рублей в Кемерово

Кемерово, 15 декабря. Две злоумышленницы под предлогом снятия порчи, похитили у 83-летней пенсионерки из Кемерово около 300 тыс. рублей. По подозрению в мошенничестве правоохранители разыскивают двух женщин.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, пенсионерка направлялась из магазина домой, когда к ней подошла незнакомка. Женщина просила подсказать дорогу до автовокзала и предложила провести пожилую даму домой. В ходе беседы аферистка заявила, что обладает экстрасенсорными способностями и якобы на кемеровчанке порча. Во время разговора к ним подошла еще одна особа и стала благодарить лжеэкстрасенса за оказанную ей помощь, передает Газета Кемерова.

Злоумышленницы уверенно заявили, что пенсионерке необходимо пройти таинственный ритуал очищения и для этого необходимо отдать им все сбережения.

Доверчивая пенсионерка вынесла деньги, и следуя наставлениям мошенниц, стала ходить вокруг дома и читать молитвы. В это время злоумышленницы скрылись. 

Ранее сообщалось, что с начала текущего года удалось восстановить права более чем 1,6 тысячи обманутых дольщиков, передает РИАМО.

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