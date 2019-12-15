Песков назвал главное условие изменений в Минских соглашениях

Москва, 15 декабря. Изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Киева с народными республиками Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить гражданскую войну в Донбассе, но для этого нужно не только желание, но и сила воли, политический авторитет и доминирование на украинской политической арене.

Отметим, что киевские власти и раньше настаивали на изменении Минских соглашений в части контроля на границе, требуя передать его Киеву до выборов в ДНР и ЛНР, а это идет вразрез с договоренностям. Москва в свою очередь неоднократно напоминала Киеву, что Украина подписала Минские соглашения и не должна пытаться их изменить.

Ранее в МИД Украины заявляли, что собираются подготовить изменения в Минские соглашения. Сделать это планируется к следующей встрече в «нормандском формате». Ожидается, что она состоится через четыре месяца после последнего саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года с целью деэскалации на юго-востоке Украины. Согласно этому документу, стороны конфликта должны отвести своих военных и вооружение от линии соприкосновения и соблюдать режим перемирия. Еще один пункт предусматривает проведение местных выборов на юго-востоке Украины и принятие украинским парламентом постановления об особом режиме в этом регионе. Кроме того, все участники конфликта в Донбассе должны быть амнистированы, а Киев и народные республики должны произвести обмен заложниками и незаконно удерживаемыми лицами на основе принципа «всех на всех».