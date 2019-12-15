Онищенко дал советы, как сберечь здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал о простых правилах по защите сердца. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил советы, а также рассказал о том, как поддерживать здоровье сердца.

«Сердце нужно беречь особенно. Все органы имеют возможность отдохнуть. Мозг отдыхает, отдыхают и сосуды, и мышцы, а вот сердце не отдыхает. Оно постоянно бьется», — акцентировал Онищенко.

О состоянии своего сердца врачи рекомендуют знать с рождения. Если не рассматривать особенные случаи, можно дать хотя бы общие рекомендации.

Питание

От него работа сердца зависит напрямую. Постепенно неправильное питание приводит к тому, что сосуды человека начинают забиваться налетом, со временем переходящим в холестериновые бляшки.

«Вот посмотрите, например, что произошло с Юрием Михайловичем [Лужковым] во время операции. Многочисленные бляшки в сосудах сердца, которые полностью закупоривали их просвет. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце остановилось», — вспоминает Онищенко о том, как ушел из жизни бывший мэр Москвы.

Правильное питание – это, в том числе, отказ от избыточной жирной пищи. Энергетическая ценность хоть и нужна организму, но ее можно извлекать и из других продуктов питания. Питание должно быть сбалансированным. Как утверждает врач, очень вредна рафинированная пища, так как для человеческого организма она противоестественна. Желающим придерживаться здорового образа жизни лучше отказаться от сахара-рафинада, кока-колы, пепси-колы и прочего сладкого неестественного питья. Следует ограничить и потребление соленой пищи: 3 грамма соли, не больше, в сутки. Большее его количество негативно влияет на работу сердца. Соленая пища, как известно, задерживает в организме воду, что также негативно сказывается на здоровье.

Физическая нагрузка

Огромную роль в эффективной работе сердца играет физическая нагрузка. А для сегодняшнего поколения она особенно важна, потому что сегодня абсолютный тренд – обездвиживание. Все сидят в смартфонах, в Интернете, при этом мало двигаются. И это очень серьезный конкурент здорового сердца. Элементарная физическая нагрузка обязательно должна присутствовать. Не просто от случая к случаю, а на уровне привычки – так же, как встать утром и умыться. И эту культуру нужно прививать с рождения.

«Умеренная нагрузка — это не обязательно занятия тяжелой атлетикой. Это просто прогулка, например, прогулка перед сном», — пояснил врач.

Отказ от курения и алкоголя

Минимизировать риски болезней сердца поможет отказ от сигарет и алкоголя. Нужно также помнить, что такого понятия, как умеренное употребление алкоголя, в медицине не существует.

«Значительная часть человечества живет без алкоголя и не считает себя ущемленным, ущербным и так далее. А когда мы с вами мало того, что употребляем алкоголь, еще и распространяем его на массовых спортивных мероприятиях, то есть пропагандируем его, мы размываем границы между спортивными аренами, стадионами, храмами здоровья, и вредными привычками, можно сказать, в храмах употребляем алкоголь… Напрашивается вывод, что употребление алкоголя – это здорово, значит, это и вовсе не вредно», — рассказывает Онищенко.

По замечанию депутата, негативно повлиять на работу сердца могут и вирусные заболевания, в том числе и грипп. Страдают клапаны сердца. Вирусы могут вызывать их воспаление. Как следствие, изменения клапанов — они перестают закрываться. Нужно делать прививки и в целом следить за здоровьем. Если заболел, не стоит геройски ходить на работу, но и не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

Также Онищенко просит принять к сведению, что для людей от 40 лет измерение давления должно быть такой же процедурой, что и чистка зубов, умывание или мытье рук перед обедом.

Но один из самых важных факторов, пагубно влияющих на сердце, — это постоянные стрессы. Они оказывают серьезное психогенное влияние на его работу.