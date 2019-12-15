Загитова попросила помощи у Плющенко

Москва, 15 декабря. Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова попросила помощи у своего коллеги Евгения Плющенко. Об этом победитель Олимпиады 2006 года в одиночном мужском катании рассказал в своем Instagram.

Он написал, что во время одной из ледовых постановок в Японии фигуристка попросила его рекомендаций по выходу из профессионального кризиса. В ответ спортсмен подсказал Загитовой несколько индивидуальных советов.

«В частности, призвал учить четверные прыжки», — сообщил Плющенко.

Далее олимпийский чемпион усомнился в профессиональной состоятельности наставников своей коллеги.

«Странно, что действующий тренерский штаб игнорирует тренды современного спорта», — удивился спортсмен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17-летняя фигуристка Алина Загитова заявила о приостановке карьеры. Спортсменка не примет участия в оставшихся соревнованиях сезона 2019/2020, чтобы посвятить время себе.

После этого поклонники Загитовой раскритиковали ее тренерский штаб, который возглавляет Этери Тутберидзе. Фанаты чемпионки заявили, что наставники уделяли ей слишком мало внимания. В ответ представители тренерского штаба отметили свой вклад в результаты спортсменки.

В ноябре комментатор Дмитрий Губерниев признал Загитову одним из лучших атлетов в индивидуальных видах спорта, сообщил РИАМО.