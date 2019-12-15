Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста в Москве

Москва, 15 декабря. Движение транспорта по Крымскому мосту в центре российской столицы было затруднено из-за неадекватного поведения мужчины, который залез на одну из опор конструкции. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным пресс-службы московского ведомства, две полосы движения на Крымском мосту были перекрыты.

«Это связано с тем, что на одну из опор моста залез мужчина и начал что-то кричать. На месте присутствуют сотрудники ДПС», — передает ТАСС слова представителя ГИББД.

В экстренных службах уточнили, что мужчину удалось снять с опоры моста, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как отметили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в 13.30 сотрудники спасательной службы сняли мужчину с опоры Крымского моста при помощи автоматической лестницы.

В настоящее время движение на Крымском мосту восстановлено в полной мере.