Путин утвердил распространение налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В настоящее время эксперимент действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. С 1 января 2020 года закон распространится еще на 19 регионов, в том числе Петербург, Башкирию, Ленинградскую, Новосибирскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, сообщает РИАМО.

В перечень регионов, где действует закон, вошли субъекты-доноры, которые не нуждаются в дотациях и не будут использовать самозанятых как дополнительный источник дохода, а также регионы с городами-миллионниками.

По данным Федеральной налоговой службы, к эксперименту уже присоединилось 260 тысяч человек (количество зарегистрированных налогоплательщиков НПД на 31 октября 2019 года). Суммарный доход от деятельности самозанятых налогоплательщиков ФНС оценила примерно в 30 млрд рублей.