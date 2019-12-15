Глава Госбюро заявил, что доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто

Киев, 15 декабря. Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба полагает, что доказать вину экс-президента Петра Порошенко по делу о нелегальном назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко довольно «просто». Об этом сообщает в воскресенье издание Страна.ua.

«По этому делу доказать вину достаточно просто. Уже проведены все допросы. Сейчас мы на стадии, когда следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту», — отметил руководитель украинского ведомства.

Он объяснил, что сделать это удастся в том случае, если не будет «задержки, а проект подозрения попадет в генеральную прокуратуру».

Руководитель Госбюро также обратил внимание на то, что «дело должно быть не политическим, а правовым». Он уточнил, что уголовное производство было зарегистрировано «всего пару дней назад, поэтому никаких следственных мероприятий еще не последовало».

Ранее Труба заявил, что пятый глава украинского государства может стать подозреваемым по делу о назначении бывшего замглавы внешней разведки Семочко.

В текущем месяце Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело касательно вероятной государственной измены Порошенко при подписании им Минских соглашений. Представляющий интересы Порошенко адвокат полагает, что возбуждение дела против экс-главы страны относительно возможной госизмены при подписании им соглашений по Донбассу на минской площадке угрожает действующему президенту Владимиру Зеленскому и всему «нормандскому формату».