Сирия, 15 декабря. Вертолеты ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в Латакии и Идлибе. Протурецкие силы отразили попытку проникновения курдских боевиков на севере Алеппо. Взрыв прогремел у КПП SDF**** на юго-западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию на северо-востоке Латакии и на юге Идлиба; завершили новый этап зачистки местности к юго-востоку от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в юго-западной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с союзниками Турции на северо-западе Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: отразили попытку проникновения курдских боевиков западнее Аль-Баба в северной части Алеппо.

Провинция Латакия

Сирийские ВВС возобновили работу на северо-востоке региона. По данным военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), вертолеты ВВС Сирии атакуют военные объекты джихадистов вооруженной оппозиции в районе города Кабана поблизости от границы с Хамой. Информация о потерях, понесенных боевиками, в настоящий момент уточняется. Как известно, северные окраины Латакии находятся в оккупации радикальных бандгрупп, таких как «Исламская партия Туркестана» и «Тахрир аш-Шам» (оба формирования запрещены в РФ), которые регулярно провоцируют боевые действия на линии разграничения сил с правительственными войсками, а также не раз предпринимали попытки атаковать российскую военную базу «Хмеймим».

Провинция Алеппо

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что курдские радикалы продолжают разжигать вооруженный конфликт с союзниками Турции в Северном Алеппо. На этот раз боевики Отрядов народной самообороны (YPG) попытались пробраться на подконтрольные протурецким силам территории в районе населенного пункта Ад-Дагалбаш к западу от Аль-Баба. Тем не менее члены YPG столкнулись с ожесточенным сопротивлением поддерживаемых Анкарой формирований. Местные активисты уверены, что курдские радикалы намеревались организовать в зонах контроля протурецких ополченцев очередной взрыв.

Тем временем инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап работ, направленных на зачистку местности от следов военного присутствия террористов. Агентство новостей Al Nour передает, что саперы САА были задействованы в районе деревень Кулайя, Шаллалат Сагира, Харакия и Мазраат в долине Ханассер в период с 8.00 до 14.00. Напомним, до середины 2017 года территория шоссе Саламия – Итрия – Ханассер – Алеппо, поблизости от которого находятся эти поселения, с обеих сторон граничила с районами, которые были оккупированы боевиками вооруженной оппозиции и джихадистами «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1***, действующей при поддержке союзных ей бандформирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rien4djri), артиллерия правительственных войск открыла огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Маар Шурин и Ат-Тах на юго-востоке Идлиба. Кроме того, Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о боевых вылетах вертолетов ВВС Сирии в окрестностях города Джарджаназ. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока формируются.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Nour сообщает о взрыве на юго-западе региона. Сработало СВУ, которое было заложено вблизи контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Аль-Мансура. О последствиях случившегося пока ничего неизвестно. Предполагается, что бомба могла быть установлена боевиками так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Между тем в северо-западной части Ракки недалеко от границы с соседним Алеппо возобновились перестрелки между поддерживаемыми Турцией формированиями и курдскими радикалами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (zaHgWzi5xJG5Ipn), артиллерия протурецких сил обстреляла опорные пункты Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от поселения Киз-Али.

1 Организация запрещена на территории РФ.