Москва, 15 декабря. Донбасс нельзя интегрировать в состав Украины из-за господствующих в этой стране националистических настроений, заявил историк и дипломат Николай Платошкин.

Он пояснил, что сейчас на Украине не терпят людей, чья позиция отличается от господствующей линии официальных властей. Инакомыслящих притесняют, им приходится очень непросто. В качестве страшного примера такого отношения, по словам историка, являются события 2 мая в одесском Доме профсоюзов, где заживо сожгли десятки людей. Там был и друг Платошкина. К счастью, мужчине удалось спастись.

«Когда его били прутами по ребрам, ему до этого кто-то сказал книги подложить под куртку, и только так он выжил. Когда они бросили его потом со второго, по-моему, этажа вниз, думая, что уже мертвый, он уполз», – рассказал дипломат в эфире радио KP.RU.

Трагедия в Одессе, как подчеркнул историк, очень четко показала невозможность интеграции Донбасса в состав Украины. Кроме того, Платошкин напомнил, что каждый год 9 мая украинские националисты пытаются срывать праздничные мероприятия, оскорбляя тем самым ветеранов. Притеснениям подвергается и русскоговорящая часть населения, пишет «Политэксперт».

Накануне глава МИД Украины заявил, что Киев не исключает варианта, что в Донбасс будут введены миротворцы ООН. В ответ российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что присутствие в этом регионе миссии ООН является самой настоящей профанацией, которую Киев предпринимает, что захватить территории ЛНР и ДНР.

Напомним, народные республики Донбасса объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. После этого Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию, которую в 2018 году переименовали в операцию объединенных сил.

Для деэскалации конфликта в регионе лидеры России, ФРГ, Франции и Украины в феврале 2015 года приняли Минские соглашения, выполнение которых постоянно срывалось украинской стороной. 9 декабря 2019 впервые за трехлетний перерыв «нормандская четверка» собралась в Париже. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили положение дел в Донбассе и приняли совместное коммюнике, в которой подтвердили приверженность Минским соглашениям.