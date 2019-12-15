Боевики ИГ застали врасплох курдских оккупантов, ворующих нефть Сирии в Дейр-эз-Зоре

Военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что погибшие под Аль-Омаром в Сирии курдские радикалы поплатились за липовую борьбу с ИГ1.

Ранее несколько турецких информационных агентств на своих страницах в Twitter сообщили о подрыве автомобиля с курдскими радикалами у нефтяных месторождений Аль-Омар, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, орудующие в регионе недобитые боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 организовали засаду и подорвали СВУ на пути следования автомобиля с курдами из SDF, после чего добили выживших из стрелкового вооружения.

#DeirEzzor'un kuzeyindeki el-Ömer petrol kuyuları yolunda EYP patlaması sonucu ölen ve yaralanan teröristlerin olduğu bildirildi. — Hüseyin Bozan (@huseyinbozan) 14 декабря 2019 г.

В итоге представители бандгрупп курдов, которые сами называли себя борцами с радикальными исламистами, стали жертвами своей же халатности в собственной зоне оккупации. По мнению военного аналитика, эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, «курды поплатились жизнью за контрабанду нефти и липовую борьбу с ИГИЛ»1.

«Думаю, что в принципе это уже даже не борьба с радикальным исламизмом, а некие криминальные разборки между бандами обычных террористов. Курды всегда заявляли, что в САР они активно уничтожают ИГИЛ, но, как мы видим из сообщений, по сути, незаконно добывают и продают сирийскую нефть. Вот если бы велась серьезная борьба, то такой ситуации в принципе бы не произошло, а так… Террористические организации никогда не гнушались преступной деятельности для того, чтобы добыть средства к существованию или для подготовки нового теракта», — поясняет собеседник ФАН.

Кошкин утверждает, что в сложившейся ситуации представители курдских «демократических сил» «расслабились и потеряли нюх» из-за колоссального заработка, сулившего добычей и продажей нефти. И война с террористами их уже давно не интересует, если это вообще когда-либо было у них в приоритете.

«Когда запахло большими деньгами, они (курдские радикалы — Прим. ФАН) пропустили ураганящих в регионе боевиков ИГ, а ведь должны были как раз бороться с этим злом. Вот они и поплатились, потому что в зоне их контроля спокойно разгуливают террористы и совершают такие акты агрессии. То есть SDF только прикрываются идеей борьбы с радикалами, а сами решают свои шкурные вопросы. Исходя из этих соображений, скорее всего, и развертываются подобного рода перестрелки. А почему Дейр-эз-Зор? Потому что там находятся заводы, добывающие вышки и естественно, потоки нефти сопряжены с финансовыми потоками. Вот эти потоки и хотелось бы делить террористам», — заключил военный аналитик.

К слову, ранее одна из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco заявила о намерении инвестировать в нелегальную разработку нефтяных месторождений на территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостное агентство DeirEzzor24, представители нефтяной компании из Саудовской Аравии прибыли на месторождение Аль-Омар, которое находится на оккупированной США и курдскими боевиками территории сирийского Заевфратья.

Источники сообщают, что инвестиционный процесс будет осуществляться через контракты между Saudi Aramco и правительством Соединенных Штатов. Таким образом, оккупировавшие часть территории Сирии США привлекли инвесторов из страны, с 2011 года занимающей крайне враждебную позицию по отношению к законному правительству в Дамаске.

Напомним, ранее на территории месторождения Аль-Омар прошла встреча между шейхами арабских племен Заевфратья и полевыми командирами SDF. Арабские лидеры потребовали направить часть доходов, получаемых от продажи незаконно добытой нефти, на обеспечение потребностей жителей региона, и получили отказ. Вместо помощи населению курдские боевики предложили дать взятку самим шейхам, которую те отвергли.

Ранее ФАН выпустил расследование, в котором рассказывалось, как «Исламское государство» пыталось захватить всю Сирию. При этом были получены доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ. Кроме того, ФАН опубликовал третий материал из серии публикаций, который показывает успешные действия россиян по борьбе с террористами в ходе операции в САР. В статье приводятся уникальные данные, как россияне боролись с ИГИЛ и другими террористическими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.