Стало известно, почему Китай нелегально копирует именно российское оружие

Военный аналитик Андрей Красноперов заявил, что Китай нелегально копирует только лучшие образцы вооружения и военной техники.

Ранее руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации «Ростех» Евгений Ливадный назвал журналистам ТАСС российское оружие и военную технику, которые наиболее часто нелегально копируется за рубежом.

Так, по словам представители корпорации, нелегальным копированием, в частности, занимаются китайские специалисты. На своей родине они пытаются воссоздать авиационные двигатели, различные типы самолетов компании «Сухой», зенитные ракетные системы, переносные ЗРК, аналоги ЗРПК «Панцирь».

В общей сложности за последние 17 лет было зафиксировано более 500 случаев незаконного копирования российской военной техники и вооружения. Комментируя сообщение Ливадного, военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Китай всегда занимался копированием чужой армейской техники и военных технологий, но у него не получалось полностью повторить ее характеристики».

«У них всегда страдало качество сборки и материалов, из которых создавалась военная техника. У них всегда большие зазоры, они ведь не знают всех технологических нюансов и особенностей, я сомневаюсь, что у них есть точные чертежи и информация по сплавам. Тут стоит напомнить, что нашу технику не удавалось копировать даже немцам во время Второй мировой войны. Они тогда пытались повторить Т-34, но у них не вышло создать округлую башню танка, так как наши инженеры использовали специальный сплав. Вот и у Китая также», — говорит эксперт.

В настоящее время российские специалисты работают над выявлением эпизодов незаконного производства копий российской военной техники, однако судебные разбирательства в подобных случаях часто оказываются неэффективными из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российское оружие.

«Тут также интересно и направление, которое взяли китайцы. Вроде бы те же американцы везде заявляют, что их техника самая лучшая, что их истребитель F-35 самый невидимый, самый современный, что их ЗРК Patriot сбивает все, что только можно и т. д. Но китайцы копируют именно российскую технику, потому что США заняты только рекламой. Они рекламируют свои самолеты, но даже наши Ту-160 во время одного из последних сопровождений спокойно включали форсаж и уходили от американцев, обогнав их по скорости. Ну что это за самолеты пятого поколения, которые неспособны перехватить бомбардировщики? Поэтому заявленные на бумаге характеристики — это одно, и совсем другое реальные показатели. Вот в КНР и выбрали самую лучшую технику от России. Там понимают, что наши разработки на голову выше чем у американцев. Вот и все», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в 2017 году Иран представил общественности видео испытаний и производства нового основного боевого танка «Каррар», который многие специалисты сразу назвали нелегальной копией российского Т-90СМ. Кроме того, в апреле китайские разработчики представили почти точную копию российского истребителя Су-35. Разница между китайской версией, получившей название Shenyang J-11D, и отечественным аналогом заключалась только в носовом обтекателе, в остальном внешние виды двух самолетов практически аналогичны.