Скончалась звезда кинематографа «новой волны» Анна Карина

Париж, 15 декабря. Датская и французская актриса Анна Карина ушла на 80-м году жизни в Париже.

В последние годы она страдала раком, сообщает РЕН ТВ.

Анна Карина начала свой путь в кино с подачи известного режиссера «новой волны» Жан-Люка Годара, ставшего впоследствии ее мужем.

Советским и российским зрителям Анна Карина известна по фильмам «Виктория», «Правда о Чарли» и «Женомор» и она стала обладательница премии Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Женщина есть женщина».

Уход актрисы прокомментировал министр культуры Франции Франк Риестер. В своем Twitter-аккаунте он написал, что Анна Карина «гипнотизировала весь мир». Он с горечью подчеркнул, что теперь французский кинематограф осиротел, потеряв одну из своих легенд.

Ранее сообщалось, что бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет, передает РИАМО.