Более 50 тысяч человек эвакуированы в Италии из-за английской бомбы

Рим, 15 декабря. Власти города Бриндизи на юге Италии эвакуировали около 54 тысяч человек из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Отмечается, что со времен войны в стране это самая крупная операция по эвакуации населения.

Власти Бриндизи объявили часть территории города «красной зоной». Пребывание в ней категорически запрещается вплоть до полного завершения разминирования, которое сейчас проводит группа военных саперов в составе 15 человек. Снаряд планируется вывезти за черту населенного пункта и в понедельник взорвать в заранее подготовленном карьере.

Накануне жители города, чьи дома находятся в опасной зоне, стали покидать ее территорию. Полностью все люди были эвакуированы к 8 часам утра по местному времени. Проведение эвакуации обеспечивала почти тысяча сотрудников органов правопорядка и 250 добровольцев.

Сообщается, что английскую бомбу времен Второй мировой войны обнаружили при проведении строительных работ по расширению кинотеатра «Андромеда». Вероятно, снаряд сбросили на город в 1941 году.

Ранее РИАМО сообщал об эвакуации в Москве 360 тысяч человек после анонимных звонков о минировании различных зданий. Инциденты происходили в период с 28 ноября по 13 декабря. Только 10 декабря в городе было эвакуировано более 120 тысяч человек, при этом все сообщения оказались ложными.