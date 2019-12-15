Ротару может вернуться в Москву до конца 2019 года

Киев, 15 декабря. Украинская певица София Ротару может снова приехать в Москву в ближайшее время. Об этом заявил концертный директор актрисы Сергей Лавров.

Он добавил, что точной даты пока нет, но приезд возможен, если Ротару сама этого захочет.

«Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много. Сейчас закончились съемки в России, сегодня София Михайловна улетела из Москвы», — добавил Лавров в комментарии «Газете.ру».

Сегодня у актрисы встреча в Ницце, но конца года она должна вернуться в российскую столицу на еще одно мероприятие. Правда, никаких подробностей директор не сообщил.

«Не буду рассказывать, что за мероприятие, не могу. Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — заключил Лавров.

Напомним, Ротару ранее подвергли резкой критике за участие в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России. За нее заступился известный украинский продюсер Владимир Бебешкo. Он напомнил, что Ротару ездит в Россию каждый год, и там ей вручают заслуженные награды. Продюсер назвал Ротару «певицей мира» и высказал мнение, что ее уже поздно травить.

Кроме того, он указал на то, что сама артистка любит Украину не меньше, чем те, кто ее травит.