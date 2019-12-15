Saudi Aramco выполнит для США грязную работу по грабежу нефти в Сирии

Москва, 15 декабря. Денежные вливания Saudi Aramco в нефтяные месторождения Сирии по заказу США обернутся большими проблемами саудитам и курдским боевикам. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«США подставляют Saudi Aramco, которая выполнит «грязную работу» для Вашингтона в Сирии. Саудиты вложат свои средства в модернизацию нефтедобывающей инфраструктуры и, предположительно, будут делить прибыли с компаниями США от сирийской нефти», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, Saudi Aramco может остаться крайней, если правительственная армия САР выдворит из региона все проамериканские силы, в том числе курдские бандформирования, пишет «Экономика сегодня».

Он также обратил внимание, что на саудитов перекладываются все политические и экономические риски, а американцы просто получают средства. Перенджиев выразил уверенность в том, что Эр-Рияд втянулся в очень опасную игру, которой едва ли рад.

Напомним, американцы при активной поддержке курдских формирований, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России), нелегально добывают сирийские природные ресурсы и вывозят их в соседние государства. Вашингтон прикрывается «охраной» части сирийских земель от боевиков.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций об обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором говорилось о связях США и боевиков в Сирии. США постоянно предоставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, боевыми дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. В первой части расследования рассказывалось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. К примеру, среди вещей террористов был найден номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.