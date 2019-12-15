Клинцевич объяснил, чем вызвано заявление японских коммунистов о Курилах

Москва, 15 декабря. Заявление главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о Курильских островах продиктовано желанием поднять рейтинги и лишь отдаляет перспективы заключения мирного договора с Россией, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что власти страны в ходе переговоров с российской стороной должны обозначить позицию, что все Курильские острова — «территория Японии». По его мнению, мирный договор является «несправедливым».

«Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны», — заявил сенатор.

По словам Клинцевича, в этом вопросе японские коммунисты солидарны с правыми националистическими силами Японии. В России все адекватные политические силы едины в вопросе Курильских островов. Подобные заявления японской оппозиции негативно влияют на перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Напомним, российско-японские отношения усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва неоднократно заявляла, что южные Курилы стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами и документами.