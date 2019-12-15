Коммунисты Японии предложили новый ультиматум по Курильским островам. События дня. ФАН-ТВ

В Компартии Японии заявили новые требования по Курилам Неожиданная идея сегодня прозвучала в Стране восходящего солнца: «потребовать у России Курильские острова». Правда, на сей раз не только южные, но и северные. Такое мнение выразил глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. По мнению политика, высказанному изданию Yomiuri Shimbun, если страна заявит претензии на всю территорию Курил, это повысит шансы на возвращение хотя бы их южной части. Напомним, что Токио рассчитывает вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С тех пор обе страны так и не заключили мирный договор друг с другом (как раз из-за территориального спора). Несмотря на переговоры, которые активизировались в последние годы, Россия отдавать свои законные владения не намерена. К тому же, громкие слова Кадзуо Сии вряд ли громко зазвучат в японском парламенте, ведь из 465 мест компартия занимает там лишь 12.

Китай отложил пошлины на товары из США В торговой войне между Китаем и США, кажется, наступило перемирие, во всяком случае, временное. Пекин отложил ввод новых пошлин на перечень американских товаров, в частности, на автомобильную продукцию. Об этом сообщает китайское министерство финансов. По сути это зеркальный ответ, ведь ранее президент Штатов Дональд Трамп тоже решил не «поднимать ставки». Он заверил, что действующие тарифы в 25% на отдельные товары из Китая пока останутся без изменений. Изначально их повышение ожидалось как раз 15 декабря. При этом торговая война между странами длится уже больше года: стоило Трампу ввести пошлины на часть импорта из Поднебесной, как Пекин ответил тем же. Эти меры уже затронули продукцию на сотни миллиардов долларов. Тем временем президент США уже анонсировал новый этап переговоров с Китаем по мирному соглашению, то есть по торговой сделке. К диалогу стороны уже приступили.

Ордер на арест Эво Моралеса готовят в Боливии Власти Боливии готовят ордер на арест бывшего главы государства Эво Моралеса. Об этом сообщила временный президент страны Жанин Аньес, чьи слова передает издание Los Tiempos. Ожидается, что этот вопрос решится в ближайшие дни. По мнению нынешних властей, Моралес должен ответить за «подстрекательство к мятежу и терроризму». Впрочем, любопытно, что сама Аньес во главе Боливии встала как раз после госпереворота. Напомним, что в конце октября в стране проходили очередные президентские выборы, а победу в них одержал Эво Моралес, новый срок должен был стать для него четвертым. Однако это вызвало протесты и ожесточенные беспорядки, на фоне которых политик ушел в отставку, а затем получил политическое убежище в Мексике. Вполне вероятно, что его арест, если, конечно, и случится, то будет лишь заочным.