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Российские гандболистки обыграли Норвегию и завоевали бронзу ЧМ в Японии

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Российские гандболистки обыграли Норвегию и завоевали бронзу ЧМ в Японии

Кумамото, 15 декабря. Женская сборная России по гандболу уверенно одолела команду Норвегии и выиграла бронзу первенства мира, которое проходит в Японии.

Встреча, прошедшая в Кумамото, завершилась со счетом 33:28 в пользу команды специалиста Амброса Мартина.

Последний раз российская команда входила в тройку лучших на мировом первенстве 10 лет назад, тогда гандболистки сборной России выиграли золотые медали турнира.

В полуфинале россиянки, к сожалению, проиграли неуступчивым голландкам с разницей в один мяч (31:32) и завершили поход за золотом.

В финале в воскресенье встретятся команды Испании и Нидерландов.

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