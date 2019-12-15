Российские гандболистки обыграли Норвегию и завоевали бронзу ЧМ в Японии

Кумамото, 15 декабря. Женская сборная России по гандболу уверенно одолела команду Норвегии и выиграла бронзу первенства мира, которое проходит в Японии.

Встреча, прошедшая в Кумамото, завершилась со счетом 33:28 в пользу команды специалиста Амброса Мартина.

ПОБЕДА!!!

Есть первые за 10 лет медали чемпионата мира!



Сборная России – бронзовый призер ЧМ-2019 в японском Кумамото!

Спасибо, девушки! Вы лучшие!!!#NORRUS – 28:33#handballRussia #Japan2019 pic.twitter.com/Tvy8t3yuMq — Гандбол России (@rushandball) December 15, 2019

Последний раз российская команда входила в тройку лучших на мировом первенстве 10 лет назад, тогда гандболистки сборной России выиграли золотые медали турнира.

В полуфинале россиянки, к сожалению, проиграли неуступчивым голландкам с разницей в один мяч (31:32) и завершили поход за золотом.

В финале в воскресенье встретятся команды Испании и Нидерландов.