Госбюро Украины сообщило о 15 уголовных делах с участием Порошенко

Киев, 15 декабря. 15 уголовных дел, в которых фигурантом является экс-президент Украины Петр Порошенко, находится в ведении Государственного бюро расследований страны. Об рассказал глава ведомства Роман Труба.

Ранее Госбюро возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по факту его возможной государственной измены во время подписания минских соглашений.

«Сегодня их уже 15. Некоторые из них были зарегистрированы еще весной этого года, другие же — совсем недавно», — отметил чиновник в разговоре с корреспондентом издания «Страна.ua».

Он также отметил, что по каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, их ведут всего семь следователей.

Ранее ведомство направило в Генпрокуратуру проект подозрения бывшего президента в совершении преступления при назначении членов Высшего Совета Правосудия. Для оглашения подозрения необходимо согласие Верховной рады, поскольку Порошенко имеет статус депутата парламента.

«Проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца. Результаты этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР», — добавил Труба.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что экс-президента Украины подозревают в свержении конституционного строя и злоупотреблениях властью. Обе статьи предусматривают ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.