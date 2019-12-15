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Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила «черную полосу ДТП» сына Валерии

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Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила «черную полосу ДТП» сына Валерии

Москва, 15 декабря. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин три раза за неделю попал в ДТП. Звезда первого сезона «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова увидела в этом знаки судьбы. 

По ее мнению, так судьба оберегает Арсения от какой-то более серьезной неприятности, то есть вместо одной большой трагедии он сталкивается с несколькими менее тяжелыми инцидентами. С другой стороны, как отметила Орлова, три аварии за неделю могут быть и знаком свыше, и Шульгину лучше пока отказаться от поездок на машине. 

Усугубить ситуацию могло полнолуние, добавила она. Эта фаза Луны, по ее словам, несло с собой много негативной энергии. В случае если в индивидуальной астрологической программе Арсения была заложена какая-либо характерная особенность, проявиться она могла как раз сейчас.

«Это полнолуние было очень аварийным, не говоря уже о том, что оно было сопряжено с особой активностью в плане агрессии», — объяснила Орлова в комментарии Пятому каналу.

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