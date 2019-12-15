Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила «черную полосу ДТП» сына Валерии

Москва, 15 декабря. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин три раза за неделю попал в ДТП. Звезда первого сезона «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова увидела в этом знаки судьбы.

По ее мнению, так судьба оберегает Арсения от какой-то более серьезной неприятности, то есть вместо одной большой трагедии он сталкивается с несколькими менее тяжелыми инцидентами. С другой стороны, как отметила Орлова, три аварии за неделю могут быть и знаком свыше, и Шульгину лучше пока отказаться от поездок на машине.

Усугубить ситуацию могло полнолуние, добавила она. Эта фаза Луны, по ее словам, несло с собой много негативной энергии. В случае если в индивидуальной астрологической программе Арсения была заложена какая-либо характерная особенность, проявиться она могла как раз сейчас.