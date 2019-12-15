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Скончался журналист Михаил Ненашев

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Скончался журналист Михаил Ненашев

Москва, 15 декабря. Экс-министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев скончался в ночь на воскресенье, об этом сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Михаил Ненашев умер ночью», ― сообщил Шафир.

Секретарь СЖР выразил глубокие соболезнования родным и близким Ненашева. Смерть журналиста он назвал невосполнимой потерей. Вместе с Ненашевым ушла целая эпоха, добавил Шафир.

Секретарь СЖР сообщил, что в настоящий момент выясняются причины смерти. Вероятно, что свою роль сыграл преклонный возраст ― Ненашеву было 90 лет, отметил Шафир.

Михаил Ненашев возглавлял отдел пропаганды ЦК КПСС с 1975 года, затем был главным редактором газеты «Советская Россия», главой Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а с июля по ноябрь 1991 года возглавлял советское Министерство печати и информации.

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