В СФ призвали не относиться серьезно к заявлениям японских коммунистов по Курилам

Москва, 15 декабря. Японские коммунисты не такая влиятельная политическая сила, чтобы серьезно воспринимать их позицию по Курилам. Об этом заявил в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы не стал так серьезно воспринимать слова лидера японских коммунистов. Компартия Японии не такая влиятельная сила. Она никогда была достаточно влиятельной, чтобы определять политику страны. Я даже не уверен, есть ли у них места в парламенте», — объяснил российский сенатор.

По его словам, такие заявления не принесут пользу Токио, и чем больше их будет, тем меньше останется возможностей у японских властей на подписание мирного договора.

Джабаров обратил внимание на то, что Япония должна признать результаты Второй мировой войны и все послевоенные границы, сообщает телеканал «360».

Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что власти страны в ходе переговоров с российской стороной должны обозначить позицию, что все Курилские острова — территория Японии. По его мнению, мирный договор является «несправедливым».

Напомним, российско-японские отношения усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает Infox.ru.

Москва неоднократно заявляла, что южные Курилы стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами и документами.