Около 300 журналистов погибли при исполнении обязанностей за последние 30 лет

Москва, 15 декабря. Российские журналисты вспоминают своих коллег, трагически погибших при исполнении обязанностей, в День памяти 15 декабря. По данным Союза журналистов России, около 300 представителей прессы погибли за последние 30 лет.

День памяти российских журналистов традиционно отмечается 15 декабря. Этот день был учрежден в 1991 году по инициативе Союза журналистов России. Решение об учреждении Дня памяти было принято после жестокой расправы в сентябре 1991 года над специальным корреспондентом Центрального телевидения СССР Виктором Ногиным и его оператором Геннадием Куринным. Они освещали гражданскую войну в Югославии для программы «Время», сербские боевики обстреляли автомобиль с журналистами.

Следующее громкое убийство произошло 17 октября 1994 года. Корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов был убит в редакции газеты. Менее чем через год, 1 марта 1995 года, генерального директора «Первого канала» Владислава Листьева расстреляли у подъезда дома.

Главный редактор газеты «Советская Калмыкия сегодня» Лариса Юдина была жестоко убита 7 июня 1998 года в Элисте. В 2000 году в результате авиакатастрофы погиб Артем Боровик. В 2006 году в Москве была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Девять журналистов в составе съемочных групп телекомпаний Первый канал, «Звезда» и НТВ стали жертвами крушения самолета над Черным морем 25 декабря 2016 года. Лайнер совершал рейс Москва― Сочи ― Латакия. Список трагически погибших журналистов постоянно пополняется.

Секретарь Союза журналистов России и главы международного отдела СЖР Тимур Шафир сообщил, что число погибших за последние 30 лет коллег приближается к 300, однако точной статистики до сих пор нет.

«По разным данным, эта цифра приближается к 300. В этом году, по данным Международной федерации журналистов, во всем мире, включая такие горячие точки, как Йемен, Мексика, погибли около 50 наших коллег», ― рассказал Шафир в комментарии Nation News.

Шафир добавил, что в последние годы статистика стала выправляться, но тем не менее до сих пор происходят такие трагедии. Глава международного отдела СЖР отметил, что выступает категорически против того, чтобы делить смерти на громкие и негромкие.

Он напомнил о гибели в 2014 году на юго-востоке Украины фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка.

«Тем не менее, просматривая весь этот список, я бы категорически не хотел делить эти трагедии на громкие и негромкие. Гибель всех наших коллег: и фотокорреспондента ТАСС Владимира Яцыны в Чечне, и президента издательского дома «Новое время» Сергея Дубова, убитого в 90-е бандитами, – это трагедии. Они все погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, память о них, вне зависимости от того, откуда они – из Москвы, Санкт-Петербурга или дальнего региона, нам дорога», – подчеркнул Шафир.

Он сообщил, что СЖР ежегодно 15 декабря проводит День поминовения павших коллег. Кроме того, ведется постоянная работа по поддержке семей погибших журналистов, а в СЖР создан специальный клуб для их детей. СЖР стремится сохранить память о коллегах не только в их семьях, но и в профессиональном сообществе.

Ведущий ток-шоу на телеканале «Россия-1» Владимир Соловьев сообщил, что обязательно скажет несколько слов на эту тему в своем «Воскресном вечере».

«В любом случае обязательно скажу об этом. В нашем медиахолдинге память о погибших ребятах чтят, не забывают и их семьи», — заявил Соловьев.

По словам Соловьева, медиахолдинг прекрасно понимает свою ответственность перед семьями погибших журналистов.

«Мы все — большие друзья, а школа ВГТРК, школа военных корреспондентов — это не только профессиональная школа, но и человеческая. И люди, которые работают в горячих точках, – это, конечно, отдельные люди. Это соль Земли. Конечно, я обязательно подниму эту тему», ― добавил Соловьев в комментарии Nation News.

В сентябре текущего года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке выплат компенсаций семьям погибших или пострадавших журналистов. В случае гибели журналиста в зоне военных действий, контртеррористических операций или в зоне, где введено чрезвычайное положение, редакция обязана выплатить 2 млн рублей близким погибшего.